Игрок НХЛ рассказал о почерневший после блокировки броска Овечкина руке

Капитан «Анахайма» Гудас: После блокировки броска Овечкина рука почернела

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Радко Гудас рассказал об игре против российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит RMNB.

Гудас признался, что хотел бы провести хит против бывшего одноклубника, но бросок Овечкина трудно поймать. «Помню, после блокированного броска от Алекса я посмотрел на руку: "О, вот синяк". На следующее утро я проснулся и увидел, что вся рука была черно-синей. Я усвоил ценный урок о том, что лучше не блокировать бросок Овечкина», — добавил он.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин забил 33 гола и сделал 20 результативных передач в 49 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил 886 шайб в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в лиге.

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что перейдет в московское «Динамо», где начинал карьеру.