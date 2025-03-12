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12:52, 12 марта 2025Культура

Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

Продюсер Сергей Лавров выступил против лишения званий актрисы Лии Ахеджаковой
Ольга Коровина

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Лавров заявил, что не стоит лишать званий актрису Лию Ахеджакову, осудившую проведение специальной военной операции (СВО). Его слова приводит NEWS.ru.

«Мы же не можем вычеркнуть ее роли в "Служебном романе", "Иронии судьбы" или "Гараже". Кто же тогда знал, что она так изменится», — пояснил Лавров.

В декабре 2024 года Ахеджакова произнесла лозунг, который используется украинскими националистами, после выступления в постановке «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В связи с этим звезду советского кино потребовали признать иностранным агентом и лишить звания народной артистки.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин оценил идею лишения званий певицы Аллы Пугачевой, уехавшей из России после начала СВО.

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