Сломанная нога помогла экс-военному из Подмосковья сбить беспилотник из ружья

Сломанная нога помогла жителю Подмосковья занять позицию для стрельбы по дрону

Экс-военный из Подмосковья, сбивший из ружья беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), смог занять удобную для стрельбы позицию благодаря сломанной ноге. Об этом 52-летний Александр Юдаев рассказал в беседе с Shot, опубликованной в Telegram.

По словам мужчины, он приехал на дачу в Дулебино под Коломной, чтобы почистить ружье. Семья россиянина в это время оставалась в Озерах. Около 4:30 утра экс-военный услышал характерные для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) звуки. Выстрелить по первому увиденному дрону Юдаев не успел, по второму промахнулся, а третий оказался сбит на высоте в 40 метров. Одновременно с этим произошел взрыв, и части дрона у пали в поле, а также посекли забор участка россиянина.

Мужчина признался, что со сломанной ногой было трудно. «Но я доковылял кое-как, — поделился он. — В общем-то, мне это помогло даже, с одной стороны, занять позицию, удобную для выстрела».

Ранее сообщалось, что осколки беспилотника также ранили мужчину в спину. Однако в свежем комментарии он эту тему не поднимает.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, российские военные обнаружили и сбили 343 беспилотника. Минимум 91 летательный аппарат уничтожен в Подмосковье. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 из них поражены на подлете к столице. В результате пострадали 17 человек, еще троих спасти не удалось. Один из дронов упал на территорию предприятия компании «Мираторг» в Домодедово. Обломки еще одного БПЛА рухнули на нефтебазу в Серпухове. «Лента.ру» составила полную хронологию атаки.