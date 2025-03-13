Момент попадания беспилотника в предприятие в российском регионе попал на видео

Появились кадры попадания беспилотника по предприятию в Саратовской области

В сети появились кадры попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Саратовской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа стремительно летит вниз и скрывается за забором, после чего происходит мощный взрыв. По информации издания, объект атаковали беспилотники типа «Лютый».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщал, что в Петровском районе в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены нежилые объекты. Об атаке на предприятие данных не приводилось.

В ночь на 13 марта предприятие в Тамбовской области получило повреждения из-за ВСУ. После падения беспилотника загорелось предприятие и в Калужской области. Кроме того, пожар по этой же причине начался на предприятии в Ростовской области.