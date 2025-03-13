Освобожденные под Суджей срочники стали свидетелями казни бойцами ВСУ контрактников

Российские срочники стали свидетелями расправы ВСУ над контрактниками в Судже

Срочники, освобожденные из лагеря Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже, стали свидетелями казни украинскими солдатами российских контрактников. Об этом один из них рассказал в беседе с RT.

По словам молодого человека, который представился как Михаил, он служил с двумя срочниками, видео с которыми накануне распространилось по сети. После начала вторжения ВСУ в Курскую область он и еще несколько военнослужащих две недели прятались в соседних со Свердликово населенных пунктах, пока не попали в плен.

Как вспоминает собеседник издания, бойцы ВСУ сначала не поверили, что захватили срочников. При этом документы, которые могли бы доказать обратное, сгорели. Михаил подчеркнул, что украинцы трижды допрашивали его и сослуживцев. «Мы слышали, что они не могли решить, оставлять нас в живых или нет, связывались по рации с кем-то, и один в итоге сказал: "Оставляй, в обменный фонд пойдут". Контрактников они не щадили: мы были свидетелями, как они их "обнуляли"», — поделился россиянин.

Он добавил, что бойцы ВСУ также расправлялись с мирными жителями, которые не могли предоставить документы.

Ранее появились кадры с жителями села Русское Поречное, как утверждается, замученными до смерти солдатами ВСУ. На записи видно тела в гражданской одежде, которые лежат на улице и в помещении.

Бойцы Вооруженных сил России начали штурм Суджи 8 марта, пробравшись в нее по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.