Российские срочники выжили в оккупированной части Курской области. Они могли провести там все полгода

Срочники РФ выжили, проведя полгода на оккупированной ВСУ части Курской области

В освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Курской области нашли двух военных срочной службы. Видео с ними опубликовано 12 марта.

Молодые люди покидают Суджу, которая, по имеющимся данным, перешла под контроль Российской армии. На кадрах один из них везет в инвалидной коляске пожилого мужчину. Снимавший видео российский военный, спрашивает у них, действительно ли они срочники, на что те утвердительно кивают головой. По его просьбе они также назвали свои фамилии.

«Молодцы парни. Сейчас загрузим всех», — добавляет боец ВС РФ.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По данным канала «Рыбарь», срочники могли провести на оккупированной территории Курской все полгода, что та находилась под контролем украинских сил. «Мало того, что выжили, уцелели, так еще и старикам помогают. Не потеряли дух и не сломились», — высказались авторы канала.

Они также призвали перестать «стыдливо отказываться признавать присутствие солдат срочной службы» в зоне боевых действий, а также выяснить, как они там оказались и что все это время делали.

Срочники уже попадали в плен в Курской области

В августе Россия вернула попавших в плен в Курской области солдат срочной службы. Минобороны тогда сообщило, что всего с подконтрольной Киеву территории вернули 115 российских бойцов, попавших в плен. Депутата Шамсаил Саралиев добавил, что они проходили срочную службу на границе Курской области.

Волонтер Яна Чайкина рассказывала, что в первые дни вторжения ВСУ вывозили в том числе срочников. «По лесам их искали, заявки были и от родителей со всех уголков страны. Их вывезли много, однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду. Когда их раздели, на них уже начали гнить трусы, потому что они все время прятались в воде. Один мальчик упал в обморок», — сообщала она.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В сентябре рассказывалось, как четверо срочников провели 39 дней в окружении Вооруженных сил Украины районе села Дарьино Суджанского района Курской области. На четверых у солдат было несколько рожков патронов и пара гранат. Выйдя из окружения, военные встретили бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

В свою очередь, в январе главный военный священник Русской православной церкви протоиерей Дмитрий Василенков заявил, что 700 бойцов-срочников, которые покинули позиции в Курской области, вернулись после общения с представителями духовенства. Он отметил, что священники вели работу под Курском с отказниками. «Вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца. Наши воины прекратили отсутствие и пошли вперед», — пояснил протоиерей.

Официального подтверждения этой истории не было.

Власти заявляли, что срочников в зоне боевых действий нет

В конце декабря Минобороны РФ заявляло, что солдаты-срочники, призванные на службу в рамках осенней кампании, не отправлялись в зону проведения СВО, а также в новые регионы России.

В марте президент страны Владимир Путин также высказался, что Россия не направляет солдат, проходящих срочную службу, в зону боевых действий.

«По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — отмечал он.