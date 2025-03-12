В освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Курской области нашли двух военных срочной службы. Видео с ними опубликовано 12 марта.
Молодые люди покидают Суджу, которая, по имеющимся данным, перешла под контроль Российской армии. На кадрах один из них везет в инвалидной коляске пожилого мужчину. Снимавший видео российский военный, спрашивает у них, действительно ли они срочники, на что те утвердительно кивают головой. По его просьбе они также назвали свои фамилии.
«Молодцы парни. Сейчас загрузим всех», — добавляет боец ВС РФ.
По данным канала «Рыбарь», срочники могли провести на оккупированной территории Курской все полгода, что та находилась под контролем украинских сил. «Мало того, что выжили, уцелели, так еще и старикам помогают. Не потеряли дух и не сломились», — высказались авторы канала.
Они также призвали перестать «стыдливо отказываться признавать присутствие солдат срочной службы» в зоне боевых действий, а также выяснить, как они там оказались и что все это время делали.
Срочники уже попадали в плен в Курской области
В августе Россия вернула попавших в плен в Курской области солдат срочной службы. Минобороны тогда сообщило, что всего с подконтрольной Киеву территории вернули 115 российских бойцов, попавших в плен. Депутата Шамсаил Саралиев добавил, что они проходили срочную службу на границе Курской области.
Волонтер Яна Чайкина рассказывала, что в первые дни вторжения ВСУ вывозили в том числе срочников. «По лесам их искали, заявки были и от родителей со всех уголков страны. Их вывезли много, однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду. Когда их раздели, на них уже начали гнить трусы, потому что они все время прятались в воде. Один мальчик упал в обморок», — сообщала она.
В сентябре рассказывалось, как четверо срочников провели 39 дней в окружении Вооруженных сил Украины районе села Дарьино Суджанского района Курской области. На четверых у солдат было несколько рожков патронов и пара гранат. Выйдя из окружения, военные встретили бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.
В свою очередь, в январе главный военный священник Русской православной церкви протоиерей Дмитрий Василенков заявил, что 700 бойцов-срочников, которые покинули позиции в Курской области, вернулись после общения с представителями духовенства. Он отметил, что священники вели работу под Курском с отказниками. «Вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца. Наши воины прекратили отсутствие и пошли вперед», — пояснил протоиерей.
Официального подтверждения этой истории не было.
Власти заявляли, что срочников в зоне боевых действий нет
В конце декабря Минобороны РФ заявляло, что солдаты-срочники, призванные на службу в рамках осенней кампании, не отправлялись в зону проведения СВО, а также в новые регионы России.
В марте президент страны Владимир Путин также высказался, что Россия не направляет солдат, проходящих срочную службу, в зону боевых действий.
«По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — отмечал он.