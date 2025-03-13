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20:06, 13 марта 2025Россия

Россия ударила мощной авиабомбой по ВСУ в Курской области. Украинский дрон снял ударную волну. Видео

«РВ»: Дрон ВСУ снял мощнейший взрыв после удара ФАБ-3000 под Курском
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024

Кадр: Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны

Под Курском украинский дрон снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну. Беспилотник 129-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировал прилет по украинским позициям у Куриловки.

На кадрах видна летящая сверху авиабомба, которая при достижении земли взрывается. Затем появляется огромный гриб из пламени и дыма, а от эпицентра взрыва расходится видимая ударная волна.

Окруженным солдатам ВСУ дали на выбор два варианта

Президент России Владимир Путин предоставил украинским военнослужащим в Курской области на выбор два варианта. Он предложил солдатам ВСУ, попавшим в окружение, сдаться в плен. В противном случае они будут уничтожены, подчеркнул он.

По словам президента, сейчас украинские бойцы пытаются выйти из Курской области малыми группами по 2-3 человека. Эта мера — вынужденная, поскольку Российская армия взяла под огневой контроль все пути отхода. Вторгшаяся в Курскую область украинская группировка находится в полной изоляции, подчеркнул Путин. Ситуация в регионе находится под полным контролем Вооруженных сил России, утверждает он.

Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства вспомнил разговор с бойцами о городе Суджа в Курской области. «Вчера мне бойцы сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Так сегодня и произошло», — рассказал Путин.

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Путин накануне посетил Курскую область

12 марта Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в регион. Глава государства приехал в пункт управления группировкой войск в Курской области в военной форме.

Глава государства провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Каких-либо подробностей мероприятия он не раскрыл.

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