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12:18, 13 марта 2025Экономика

В Европе назвали два главных последствия конфискации российских активов

Ле Пен: Конфискация активов лишит ЕС инвесторов и приведет к потере 12 млрд евро
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Конфискация заблокированных в западных странах российских активов приведет к двум негативным последствиям для государств Евросоюза (ЕС). Об этом заявила лидер фракции «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен, ее слова приводит сайт местной радиостанции Europe 1.

Изъятие замороженных российских активов, во-первых, лишит европейские страны, включая Францию, инвесторов. Вкладывать денежные средства в экономику государств, финансовая политика которых противоречит нормам международного права, станет для иностранных предпринимателей крайне опасно, пояснила Ле Пен.

Во-вторых, добавила она, конфискация активов РФ может обернуться для ЕС зеркальным ответом со стороны Кремля. В настоящее время, отметила Ле Пен, в России замороженными остаются европейские активы на общую сумму примерно 12 миллиардов евро. На этом фоне глава фракции назвала потенциальное изъятие российских активов в Европе безответственным решением. «В любом случае будут последствия», — резюмировала Ле Пен.

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Ранее депутаты нижней палаты французского парламента приняли резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии заблокированных российских активов. За текст итогового документа проголосовали в общей сложности 288 депутатов Нацсобрания, против — 54 парламентария. Резолюция призывает власти республики нарастить поддержку Киева в том числе за счет предоставления замороженных активов РФ.

После начала боевых действий на Украине в западных странах заблокировали российские активы на общую сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая их часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. На конец октября 2024 года на счетах этой площадки находились активы РФ общей стоимостью 176 миллиардов евро. Глава Euroclear Валери Урбен ранее предупреждала, что их конфискация значительно ухудшит инвестиционный климат в ЕС, а европейская валюта при таком раскладе потеряет статус резервной. На этом фоне она призвала власти региона принять всю ответственность за потенциальное изъятие российских активов в пользу Украины.

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