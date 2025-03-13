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04:19, 13 марта 2025Интернет и СМИ

В Италии указали на причастных к атаке на Москву странах Европы

L'antidiplomatico: За атакой дронов на Москву могут стоять Британия и Франция
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

К недавней массированной атаке беспилотников на Москву могут быть причастны две европейские страны: Британия и Франция. Об этом сообщил итальянский портал L'antidiplomatico.

«Похоже, что британцы все еще усердно работают над тем, чтобы переговоры провалились», — говорится в материале. По мнению автора статьи, французы также могли «приложить руку к нападению на российскую столицу». Указывается, что атака не была бы возможна без поддержки современной внешней разведки.

В России в ночь на 11 марта была отбита самая массированная атака дронов с начала специальной военной операции (СВО). Как сообщил мэр Москвы Серегей Собянин, на подлете к столице сбито 74 беспилотника, а в целом на разных рубежах — сотни. Минобороны заявило, что их было 337. В Домодедово, Ленинском, Раменском и других населенных пунктах на земле есть повреждения.

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