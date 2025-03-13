Военблогер сообщил о стрельбе из зениток по «метеориту» в Киеве. Что это было?

Военблогер Федоров: В Киеве открыли огонь из немецких Gepard по метеориту

В Киеве на правом берегу Днепра заработали немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Flakpanzer Gepard. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров.

По его информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) вели стрельбу по «метеориту». После этого в украинской столице включились сирены воздушной тревоги.

«Падение метеорита» совпало с налетом БПЛА

Пролет неопознанного объекта совпал с мощным взрывом. Позднее агентство УНИАН выяснило, что в Киеве якобы взорвался автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), а появившийся в то же время «метеорит» — лишь совпадение. При этом журналисты выразили надежду, что в скором времени ситуация прояснится.

Взрыв оказался не единичным. После инцидента в городе прозвучала еще целая серия громких хлопков, сопровождавшихся стрельбой систем ПВО. Предположительно, Киев подвергся налету беспилотников, однако официальной информации не поступало.

На фоне сообщений о стрельбе по неопознанной цели в сети появился мем, в котором обыгрывается ежедневная инфографика ВСУ о количестве якобы сбитых российских ракетах и беспилотниках. Наряду с уничтоженными 20 ударными дронами и 4 БПЛА значится один метеорит.

Россия активизировала массированные налеты по объектам на Украине

23 февраля Украина оказалась под массированным ударом. В Киеве прозвучали шесть серий взрывов за ночь, также атаке подверглись объекты в Одесской и Днепропетровской областях. В налете были задействованы более 200 ударных дронов-камикадзе типа «Герань» и оперативно-тактические ракеты «Искандер».

Следующий масштабный налет состоялся 7 марта. Удар нанесли Воздушно-космические силы и Военно-моской флот РФ. По имеющимся данным, с кораблей ВМФ запустили крылатые ракеты «Калибр». В свою очередь, стратегические ракетоносцы Ту-95, предположительно, ударили ракетами Х-101 (одну из них заметили над Харьковской областью). Кроме того, были замечены и беспилотники «Герань».