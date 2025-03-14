Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
4:5
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
0:0
2-й период
live
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
1:0
1-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Мирра Андреева
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Индиан-Уэллс (ж)
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:30, 14 марта 2025Спорт

Двухметровый волейболист сборной России рассказал о неудобствах из-за роста

Волейболист Дмитрий Волков рассказал, что бьется головой о доводчики дверей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Волейболист «Зенита-Казань» и сборной России Дмитрий Волков рассказал о неудобствах, которые ему в повседневной жизни доставляет двухметровый рост. Об этом сообщает Metaratings.

«Иногда неудобно летать в самолете на определенных местах, но к этому можно привыкнуть. Бывает, что бьюсь головой о доводчик двери. Это неприятно», — заявил Волков. Игрок добавил, что считает свой рост оптимальным и для волейбола, и для жизни.

Волков, рост которого составляет 201 сантиметр, является двукратным чемпионом России. В составе сборной страны он побеждал на чемпионате Европы, а также стал вице-чемпионом Игр-2020 в Токио.

В 2017 году волейболист Александр Кимеров был снят с рейса СамараМосква, выполнявшегося авиакомпанией «Победа». Инцидент произошел после того, как спортсмен, рост которого составляет 215 сантиметров, не смог поместиться в кресле, на которое ему выдали посадочный талон.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Киеву приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области

    Лукашенко оценил вероятность полномасштабной войны через пять лет

    Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить солдат ВСУ

    Разрушенные кварталы в населенных пунктах Курской области сняли на видео

    Путин заявил о многочисленных преступлениях ВСУ против гражданских в Курской области

    Путин прокомментировал действия Трампа по восстановлению отношений с Россией

    ФСИН опровергла информацию об аварии в канализации в СИЗО Сергиева Посада

    Рубио признал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности

    15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского

    Риск рецессии экономики США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше