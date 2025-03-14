Лукашенко рассказал о российской помощи при строительстве второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия попросила Россию построить реактор и турбину для новой АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна попросила Россию построить реактор и турбину для новой атомной электростанции. По словам главы государства, этот вопрос обсуждался на недавней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко уточнил, что белорусские специалисты сейчас способны возвести АЭС сами, но в части указанных компонентов понадобится российская помощь. «Мы можем ее построить на наших восточных границах. Если, вдруг, что — Брянская и прочие области, новые регионы России мы сможем обеспечить электричеством», — сказал он, выступая в Совете Федерации. Также лидер отметил, что и самой Белоруссии, где энергопотребление уже выросло, понадобится больше электроэнергии.

Помимо этого, президент республики предположил, что «одурманенные, ошалевшие» страны Прибалтики, отключившиеся от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии, после чего там взлетели цены на электричество, тоже «вернутся к нашей электроэнергии».

Лукашенко не в первый раз делится планами строительства новой АЭС в Белоруссии. Ранее также стало известно, что проект по возведению в Приморском крае белорусского порта решили отложить из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. К нему планируют вернуться когда показатель «снизится до разумных пределов».