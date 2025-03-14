Олимпийский чемпион назвал экс-главу IBU пьяницей и развратником

Александр Тихонов назвал экс-главу IBU Бессеберга пьяницей и развратником

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который пожизненно запретил бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу занимать официальные спортивные должности. Об этом сообщает Odds.ru.

«Когда Бессеберг был президентом, я был первым вице-президентом и сказал ему на конгрессе перед уходом: "Тебя ждет позор и тюрьма". Он тогда хохотал, а я слов на ветер не бросаю. Пьяница, развратник, терпеть его не мог», — заявил Тихонов.

Бывший биатлонист добавил, что норвежцев нужно лишать всего. «Они финишировали в биатлоне и лыжах, сопли висели по десять сантиметров. А международная федерация смотрела на это все и продолжает смотреть», — добавил Тихонов.

CAS вынес решение в отношении Бессеберга ранее 14 марта. Весной 2024-го норвежский суд признал функционера виновным в коррупции. Также экс-главу IBU уличили в действиях в пользу России. Его приговорили к трем годам и одному месяцу тюрьмы.