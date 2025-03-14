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17:55, 14 марта 2025Спорт

Российского хоккеиста дисквалифицировали на год за наркотики

Российского хоккеиста Егора Андриянова дисквалифицировали на год за наркотики
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало 19-летнего российского хоккеиста Егора Андрианова за употребление наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен был отстранен на год, он сможет вернуться на площадку 11 апреля. В допинг-пробе Андрианова были обнаружены каннабиноиды, когда конкретно он сдал положительный тест — не уточняется.

В прошлом сезоне защитник выступал за клуб «Локо» из Молодежной хоккейной лиги, входящий в систему ярославского «Локомотива». В 50 матчах он забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

В январе этого года украинского пловца-паралимпийца Романа Бондаренко дисквалифицировали на три года. Во время Паралимпиады 2024 года в Париже спортсмен сдал анализы, в которых были обнаружены следы наркотиков — метамфетамина и амфетамина.

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