Украинского паралимпийца дисквалифицировали за наркотики

Украинского паралимпийца Бондаренко дисквалифицировали на три года за наркотики

Украинского пловца-паралимпийца Романа Бондаренко дисквалифицировали на три года. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Во время Паралимпиады 2024 года в Париже спортсмен сдал анализы, в которых были обнаружены следы наркотиков — метамфетамина и амфетамина. Эти вещества входят у Всемирного антидопингового агентства (WADA) в список запрещенных.

МПК наказал Бондаренко трехлетней дисквалификацией, срок отсчитывается с 6 сентября 2024 года. К соревнованиям спортсмен сможет вернуться 5 сентября 2027-го.

На Паралимпиаде-2024 Бондаренко вышел в финал на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Украинец финишировал на последнем, восьмом месте.