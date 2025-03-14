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09:27, 14 марта 2025Спорт

Украинская теннисистка не пожала руку обыгравшей ее россиянке

Украинская теннисистка Свитолина не пожала руку россиянке Андреевой после матча
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Элина Свитолина

Элина Свитолина. Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку обыгравшей ее россиянке Мирре Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки встретились в матче 1/4 финала. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки. Украинка пожала руку только судье на вышке.

Ранее Свитолина раскритиковала президента США Дональда Трампа. «Трамп только начал, но уже принял много решений, которые действительно навредили украинцам», — заявила она.

Свитолина и ранее не пожимала руки соперницам из России. Она обращалась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), призывая их выступить с заявлением о том, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

WTA и ATP не стали отстранять россиян и белорусов от участия в турнирах. Спортсмены продолжают выступления в нейтральном статусе.

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