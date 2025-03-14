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07:58, 14 марта 2025Мир

В Совбезе ООН осудили вспышку насилия в Сирии

Члены СБ ООН проектом заявления председателя осудят вспышку насилия в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Члены Совбеза (СБ) ООН проектом заявления председателя организации осуждают вспышку насилия в Сирии и призывают власти страны защищать всех граждан независимо от их вероисповедания. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Заявление председателя — это заявление председателя СБ от имени Совета, утверждаемое на официальном заседании и публикуемое в качестве официального документа. В текущем проекте сказано, что Совбез «призывает временные власти защитить всех сирийцев, независимо от этнической принадлежности или вероисповедания». Также члены органа «решительно осуждают» вспышку насилия в Тартусе и Латакии.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа сообщил о попытках вовлечь страну в гражданскую войну. Он отметил, что в Сирии будет сформирован комитет с целью установить и привести к ответственности зачинщиков столкновений.

В свою очередь, в Кремле заявили, что проявление насилия в Сирии вызывает озабоченность России.

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