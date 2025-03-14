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15:21, 14 марта 2025Мир

Во Франции отказались считать Россию угрозой

Филиппо: Угрозу для Франции представляют Макрон и ЕС, а не Россия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Угрозой для Франции является ее же президент Эммануэль Макрон и Европейский союз (ЕС), а не Россия. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Никакой российской угрозы для Франции нет. На самом деле есть угроза макронизма и угроза европеизма», — написал политик.

2 марта Макрон заявил, что французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

Позже глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва считает ядерную риторику президента Франции угрозой России. Кроме того, дипломат счел заявления французского лидера нервозными.

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