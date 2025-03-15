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11:28, 15 марта 2025Спорт

Дзюба ответил на вопрос о присутствии чувства стыда за сделанные в жизни вещи

Артем Дзюба рассказал, что ему ни за что не стыдно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, присутствует ли у него чувство стыда за какие-то сделанные в жизни вещи. Об этом сообщает ТАСС.

«Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», — заявил Дзюба.

9 марта Дзюба установил рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Всего на счету форварда 235 голов. Он обошел по этому показателю Александра Кержакова.

В июне 2023 года в сети появились новые интимные видео Дзюбы. На видеозаписи спортсмен демонстрирует обнаженные части тела. В ноябре 2020 года Дзюба также оказался в центре скандала, когда в сеть попало интимное видео с его участием.

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