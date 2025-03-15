Роднина рассказала о важности проведения матчей между сборными США и России

Депутат Роднина заявила, что матчи между сборными США и России важны для спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о важности проведения футбольных и хоккейных матчей между сборными США и России. Ее слова приводит Sport24.

«Если это начнет США, то мы будем ближе к тому, чтобы снова войти в спортивную семью на всех турнирах», — заявила Роднина. Она добавила, что это может повлиять на укрепление отношений между странами.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино говорил, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к участию в чемпионате мира 2026 года. При этом он подчеркнул, что хочет участия всех стран в международных турнирах.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Международная федерация хоккея (IIHF) также наложила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира-2026.

