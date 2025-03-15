Российский пенсионер перерезал горло цыганке после одной просьбы

В Санкт-Петербурге пенсионер попросил у цыганки мед и перерезал ей горло

Российский пенсионер набросился с ножом на цыганку и перерезал ей горло после одной просьбы. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 13 марта в квартире дома по улице Львовская в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Пенсионер Николай Антропов попросил у гражданки М. банку меда. Договорившись о встрече, он пришел к ней и сразу достал нож, которым он ранее резал свиней. Антропов нанес ей не менее двух ударов в живот, после чего она упала на пол. Антропов подбежал к женщине и перерезал ей горло. После совершенного преступления он пошел в магазин за водкой и поехал к себе домой.

Из материала дела следует, что Антропов был знаком с женщиной 22 года и приходил к ней в гости вместе со своей женой. По его словам, цыганка делала заговоры против болезней, которые поначалу действовали. Но потом ее лечение перестало помогать, из-за чего, как считает Антропов, супруги не стало. Затем он сам попал в больницу, где врачи нашли у него заболевание. В связи с этим пенсионер решил, что за произошедшее с ним и его женой ответственна цыганка. Он захотел с ней разобраться после того, как она попросила у него телефонные номера детей.

Антропов признал свою вину в совершенном преступлении. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 мая.

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