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00:21, 15 марта 2025Мир

В Госдуме оценили слова Трампа о Курской области

Депутат Госдумы Белик назвал слова Трампа о Курской области посылом Западу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшей в окружение в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Белик назвал слова Трампа о Курской области посылом Западу о том, что Россия опирается на международные конвенции в отношении военнопленных.

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«Заявление президента США — это обращение к западному миру с четким посылом, что Россия придерживается международных конвенций в отношении военнопленных и, если Путин скажет "да", то всем сдавшимся в плен сохранят жизнь», — подчеркнул он.

Ранее Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся к юго-западу от недавно освобожденного города Суджи. В ответ Путин предложил властям Украины отдать приказ ВСУ сложить оружие в Курской области.

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