Губерниев назвал безмозглым доктора, допустившего допинг у хоккеиста Каменева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко прокомментировал положительный допинг-тест хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Он хороший очень парень, но если сейчас людей ловят на мельдонии, это вопиющий непрофессионализм как с его стороны, так и со стороны бестолкового доктора», — сказал Губерниев. Он назвал допустившего допинг врача безмозглым, при этом отметив, что за произошедшее отвечает сам спортсмен.

По мнению журналиста, ситуация вопиющая. «Я бы не сказал, что это удар для нашего спорта, скорее это просто дурь. Люди не понимают, что творят. К сожалению, это преступная глупость», — поделился Губерниев.

Ранее Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) об этом уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Предположительно, в пробе Каменева обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.

28-летний Каменев в нынешнем сезоне провел 63 матча в КХЛ. В них он отметился десятью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.