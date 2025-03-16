В пробе хоккеиста ЦСКА обнаружено мельдония в четыре раза выше порога

В пробе хоккеиста ЦСКА Каменева обнаружено мельдония в четыре раза выше порога

В пробе нападающего московского ЦСКА Владислава Каменева обнаружено мельдония в четыре раза выше порога. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По инфомации источника, концентрация запрещенного вещества в пробе хоккеиста составила 451 нг/мл. Отмечается, что это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

Ранее Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что в пробе Каменева, предположительно, обнаружен мельдоний.

Каменев в нынешнем сезоне провел 63 матча в КХЛ. Он отметился десятью голами и 16 передачами.