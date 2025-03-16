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16:29, 16 марта 2025Спорт

В пробе хоккеиста ЦСКА обнаружено мельдония в четыре раза выше порога

В пробе хоккеиста ЦСКА Каменева обнаружено мельдония в четыре раза выше порога
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В пробе нападающего московского ЦСКА Владислава Каменева обнаружено мельдония в четыре раза выше порога. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По инфомации источника, концентрация запрещенного вещества в пробе хоккеиста составила 451 нг/мл. Отмечается, что это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

Ранее Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что в пробе Каменева, предположительно, обнаружен мельдоний.

Каменев в нынешнем сезоне провел 63 матча в КХЛ. Он отметился десятью голами и 16 передачами.

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