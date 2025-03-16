Кузнецов пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Кузнецов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: Забьет восемь в следующей игре

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил о погоне бывшего одноклубника, капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Думаю, Саша Овечкин скоро побьет рекорд. Забьет восемь в следующей игре», — в шутку заявил Кузнецов, добавив, что они остаются на связи.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов. Теперь в активе 39-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.

После этого НХЛ обновила прогноз о сроках, когда Овечкин сможет обойти Гретцки. При сохранении такой результативности россиянин сможет побить рекорд 12 апреля в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс».