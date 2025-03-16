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13:14, 16 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о перспективах использования «Орешника»

Депутат Колесник: «Орешник» может использоваться где и когда угодно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» может использоваться где и когда угодно, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О перспективах применения оружия он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Орешник» пока что применялся лишь единожды, потому что была такая необходимость на днепропетровском «Южмаше», так как это одно из основных оборонных предприятий, где создавались и ракеты, и электроника, объяснил депутат.

«"Орешник" может использоваться где и когда угодно, ради бога, никаких проблем. Это же оружие обычное, просто современное, оно неядерное. Просто у нее много боеголовок, серьезные поражающие факторы», — рассказал парламентарий.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что белорусские предприятия изготавливают пусковые установки для «Орешника». В декабре российский лидер Владимир Путин одобрил размещение ракетного комплекса на территории соседнего государства.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов допускал применение «Орешника» в ответ на один из самых массированных за время проведения спецоперации налетов украинских беспилотников, когда свыше 70 дронов сбили на подлете к Москве.

БРСД «Орешник» впервые применили в ноябре 2024 года в рамках специальной военной операции. Ракета с дальностью 5,5 тысячи километров развивает скорость до 11 чисел Маха. «Орешник» получил разделяющуюся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наведения.

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