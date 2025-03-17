Финалистку «Миссис Бурятия» и ее приятеля нашли в заброшенном гараже. Они исчезли год назад при странных обстоятельствах

СК проводит экспертизу найденного в гараже тела финалистки «Миссис Бурятия»

В заброшенном гараже в Улан-Удэ были найдены два тела, жертвами могут быть пропавшие год назад финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова и ее знакомый Станислав Норбоев. Личности установит экспертиза, ведется следствие.

Как уточнили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия, пропавших нашли в гараже, в досмотровой яме под слоем снега. Следователи также показали фото с места обнаружения Сэсэг Буиновой и ее знакомого — тела находились на глубине около двух метров под слоем льда, мусора и песка. При этом следователи и оперативные сотрудники обследовали около 500 гаражей, чтобы найти пропавших.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Последний раз финалистку «Миссис Бурятия» видели в ночь на 12 апреля 2024 года

Вечером 11 апреля женщина оставила детей дома, села за руль своего черного внедорожника Mitsubishi Outlander и отправилась на встречу с подругами. Перед этим она позвонила мужу, который тогда был в командировке в Хабаровске, и рассказала о планах. «Сказала, что по дороге возьмет пассажиров через сервис такси. Она часто так делала. Я был против. Но Сэсэг успокоила, что все будет в порядке», — вспоминал ее супруг.

После встречи с подругами Сэсэг сказала, что возвращается к детям, однако она приехала на парковку торгового центра, где ее ждал 26-летний Норбоев — встреча попала на камеры видеонаблюдения. При этом нет однозначных сведений о том, кем они были друг другу. Утром следующего дня обнаружилось, что сибирячка не вернулась домой, телефон был отключен.

В найденной машине Буиновой были следы крови

Через три дня авто женщины нашли в одном из дворов Улан-Удэ. На водительском сидении были следы крови — позднее подтвердилось, что она принадлежала пропавшей. Позднее в промзоне, под выброшенным матрацем нашли женские колготки, мужское белье и куртку с водительскими правами на имя Станислава Норбоева.

Между тем следствие получило запись с камер видеонаблюдения парковки ТЦ. Оказалось, что в машине был и третий человек — он подсел к Сэсэг и ее знакомому. Рассматривается версия о том, что именно незнакомец причастен к случившемуся. Его личность установить не удалось.

Между тем в июле 2024 года стало известно о некоторых подвижках в расследовании дела. Как указывал бывший руководитель бурятского Следкома Вячеслав Сухоруков, у следствия есть свидетель, который общался с подозреваемым, а также криминалистический портрет вероятного преступника. Кроме того, были установлены место преступления, улица Домостроительная, а также факт вывоза тел потерпевших на автомобиле.

Родственники рассказали о знакомстве Станислав и Сэсэг

Мать пропавшего мужчины некоторое время не подозревала, что с сыном что-то случилось. «11 апреля он ко мне домой приезжал, поужинал с нами, веселенький был, сказал: поеду на квартиру, отдохну, завтра на работу», — поделилась женщина. Во время ужина ее сыну позвонили, он быстро засобирался — по словам, женщины, очень торопился.

Позднее выяснилось, что они с финалисткой конкурса красоты познакомились неделей ранее в ночном клубе. Подруга Сэсэг Екатерина, рассказала, что он пригласил женщину на танец. Потом она призналась подруге, что не давала Станиславу своих контактов — он сам нашел ее страничку и начал активно писать.