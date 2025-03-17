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10:29, 17 марта 2025Спорт

Глава РФС высказался о возможном товарищеском матче со сборной США

Глава РФС Дюков назвал возможным проведение товарищеского матча со сборной США
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной страны с национальной командой США. Об этом сообщает ТАСС.

«В принципе такой матч возможен, как и с другими сборными. Все может быть. Что касается контактов, то мы же договорились, что даем какие-то комментарии после того, как подписано соглашение о проведении игры», — заявил Дюков. Президент РФС добавил, что считает сборную США сильной командой.

В рамках мартовского сбора российская команда проведет два товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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