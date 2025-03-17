Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 17 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказаны действия ВСУ после отступления из Курской области

Военный эксперт Глазунов: ВСУ переводят боеспособные части в Донбасс
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переводят боеспособные части в регионы Донбасса, чтобы попытаться удержать наступление Российской армии в свете грядущих переговоров, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Действия ВСУ после провала в Курской области специалист предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило большую часть резервов из Курской области на покровское направление. Он добавил, что ВСУ предпринимают активные попытки контратаковать в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), однако, по его словам, российские войска успешно противостоят натиску украинской армии.

«Они уже поняли, что сражение за Курск проиграно. Самые боеспособные части они успели вывести из области, а в последние дни они в основном там удерживали мобилизованных и тех, кто входил в территориальную оборону. Боеспособные части, которые они сумели вывести, они перебросят в Донбасс, чтобы удержать хоть какую-то его часть, чтобы потом на переговорах иметь какие-то козыри, возможности для маневра», — объяснил Глазунов.

Теперь эти части будут усиливать донецкое и запорожское направления. Думаю, они равномерно перебросят туда эти части, чтобы удержать то, что осталось, и попытаться притормозить наше наступление

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Superjet с российскими двигателями совершил первый полет. Видео

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    В Кремле ответили на вопрос о решении Путина посетить Курскую область

    Раскрыт неожиданный способ распознать проблемы с психическим здоровьем по поведению в душе

    Власти России решили договориться с торговыми сетями о ценах на продукты

    В Кремле отреагировали на информацию о звонках Путину с Украины

    Укрепление рубля назвали временным явлением

    Аксенов сообщил об угрозах подрыва Крымского моста от ВСУ

    В Кремле рассказали об отношениях Таджикистана и России

    В США заявили об успешности атак российских дронов на ВСУ под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше