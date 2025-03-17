Предсказаны действия ВСУ после отступления из Курской области

Военный эксперт Глазунов: ВСУ переводят боеспособные части в Донбасс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переводят боеспособные части в регионы Донбасса, чтобы попытаться удержать наступление Российской армии в свете грядущих переговоров, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Действия ВСУ после провала в Курской области специалист предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило большую часть резервов из Курской области на покровское направление. Он добавил, что ВСУ предпринимают активные попытки контратаковать в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), однако, по его словам, российские войска успешно противостоят натиску украинской армии.

«Они уже поняли, что сражение за Курск проиграно. Самые боеспособные части они успели вывести из области, а в последние дни они в основном там удерживали мобилизованных и тех, кто входил в территориальную оборону. Боеспособные части, которые они сумели вывести, они перебросят в Донбасс, чтобы удержать хоть какую-то его часть, чтобы потом на переговорах иметь какие-то козыри, возможности для маневра», — объяснил Глазунов.

Теперь эти части будут усиливать донецкое и запорожское направления. Думаю, они равномерно перебросят туда эти части, чтобы удержать то, что осталось, и попытаться притормозить наше наступление Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.