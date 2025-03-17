Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:40, 17 марта 2025Экономика

Россиянам напомнили о крупных штрафах за мытье машины в неположенных местах

Юрист Воропаев: За мытье авто в лесу грозит штраф до 300 тысяч рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

За мытье машины в определенных зонах можно получить крупный штраф. О наказании за это россиянам напомнили юристы, опрошенные телеканалом «360».

Ограничение на мытье авто в некоторых местах объясняется тем, что дорожное покрытие и почва загрязняются нефтепродуктами, смываемыми с кузова, а также агрессивными химическими моющими средствами. По словам автоюриста Льва Воропаева, федеральный закон запрещает мытье машины в водоохранной зоне водоемов и в лесных массивах, остальные неположенные места отдельно каждый регион.

Он отметил, что в большинстве из них нельзя мыть машину во дворе и прилегающим к нему территориям, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, землях сельхозназначения, а также в местах, где это может создать нарушить правила благоустройства. В Москве, уточнили специалисты, мыть авто и вовсе нельзя на всей территории города, кроме специальных автомоечных комплексов и техцентров. Однако, добавили они, еще одно место, где можно помыть машину без ограничений — гараж.

Материалы по теме:
Водителей предостерегли от одной ошибки при мытье машины летом
Водителей предостерегли от одной ошибки при мытье машины летом
18 июня 2024
Россиян предупредили о наказании за езду на грязном авто
Россиян предупредили о наказании за езду на грязном авто
1 августа 2024

Что касается мытья авто на дачных участках, в ряде регионов это разрешено, а в других — нет, рассказал юрист Иван Соловьев. «Жалобу на владельца транспортного средства могут подать недовольные соседи. В этом случае нарушителю грозит штраф», — поделился информацией он.

За мытье машины у водоема физическим лицам могут выписать штраф в размере тысячи рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 100 тысяч рублей. За мытье в лесу придется выложить больше — от 4,5 тысячи до 300 тысяч. Помимо этого, организациям также могут ограничить деятельность на срок до трех месяцев.

Ранее россиян предупредили о том, почему мыть машину из ведра опасно.

    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского назвали условие прекращения атак ВСУ по территории России

    Россия отказалась проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину

    Володин перечислил регионы с возможностью особого порядка сдачи ГИА

    Сотрудники полиции задержали российского пенсионера за нападение с ножом в электричке

    Путин назвал отношения с Таджикистаном союзническими

    В России создадут платформу для обмена данными между спутниками и БПЛА

    Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Пакистана без колеса

    Россиянам назвали признаки жилья комфорт-класса

    Названы причины затянувшейся продажи квартиры Ротару

    Иосиф Пригожин пообещал тренеру миллион рублей за шпагат и показал попытки на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше