Россиянам напомнили о крупных штрафах за мытье машины в неположенных местах

Юрист Воропаев: За мытье авто в лесу грозит штраф до 300 тысяч рублей

За мытье машины в определенных зонах можно получить крупный штраф. О наказании за это россиянам напомнили юристы, опрошенные телеканалом «360».

Ограничение на мытье авто в некоторых местах объясняется тем, что дорожное покрытие и почва загрязняются нефтепродуктами, смываемыми с кузова, а также агрессивными химическими моющими средствами. По словам автоюриста Льва Воропаева, федеральный закон запрещает мытье машины в водоохранной зоне водоемов и в лесных массивах, остальные неположенные места отдельно каждый регион.

Он отметил, что в большинстве из них нельзя мыть машину во дворе и прилегающим к нему территориям, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, землях сельхозназначения, а также в местах, где это может создать нарушить правила благоустройства. В Москве, уточнили специалисты, мыть авто и вовсе нельзя на всей территории города, кроме специальных автомоечных комплексов и техцентров. Однако, добавили они, еще одно место, где можно помыть машину без ограничений — гараж.

Что касается мытья авто на дачных участках, в ряде регионов это разрешено, а в других — нет, рассказал юрист Иван Соловьев. «Жалобу на владельца транспортного средства могут подать недовольные соседи. В этом случае нарушителю грозит штраф», — поделился информацией он.

За мытье машины у водоема физическим лицам могут выписать штраф в размере тысячи рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 100 тысяч рублей. За мытье в лесу придется выложить больше — от 4,5 тысячи до 300 тысяч. Помимо этого, организациям также могут ограничить деятельность на срок до трех месяцев.

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