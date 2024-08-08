Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 8 августа 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра

Автоэксперт Кукарин: мытье машины из ведра портит лакокрасочное покрытие

Фото: victoras / Shutterstock / Fotodom

Мытье машины из ведра повреждает лакокрасочное покрытие кузова. Об опасности этого способа очистки авто предупредил россиян собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин, пишет «Российская газета».

«Когда автомобиль моется из ведра, он моется чаще всего губкой, иногда тряпкой, что еще хуже. По сути, губка скребет по грязи, которая состоит в основном из песка. А песок обладает абразивными свойствами», — пояснил автоэксперт. В итоге лакокрасочное покрытие царапается от растирания по нему мелких частиц. По словам специалиста, такие повреждения получится убрать только полировкой.

Кукарин порекомендовал автолюбителям пользоваться двухфазной бесконтактной мойкой, когда сначала машину обрабатывают пеной, а затем смывают всю грязь.

Ранее россиян предупредили, что за езду на грязном автомобиле владельцу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Специалисты отметили, что сейчас в России нет прямых законов, которые предусматривали бы привлечение к ответственности за немытую машину.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Москвич переломал ребра 63-летней матери

      Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

      Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

      Названа максимально допустимая порция арбуза и дыни в день

      Россиянку заставили извиниться перед мертвым экс-супругом за гневные СМС

      Автобус с российскими туристами в Турции столкнулся с эвакуатором и перевернулся

      Звезда «Дневников вампира» рассказала о последствиях серьезной велосипедной аварии

      Задержаны сорвавшие концерты Тейлор Свифт террористы

      В России заявили о бездефицитном бюджете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше