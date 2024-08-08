Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра

Автоэксперт Кукарин: мытье машины из ведра портит лакокрасочное покрытие

Мытье машины из ведра повреждает лакокрасочное покрытие кузова. Об опасности этого способа очистки авто предупредил россиян собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин, пишет «Российская газета».

«Когда автомобиль моется из ведра, он моется чаще всего губкой, иногда тряпкой, что еще хуже. По сути, губка скребет по грязи, которая состоит в основном из песка. А песок обладает абразивными свойствами», — пояснил автоэксперт. В итоге лакокрасочное покрытие царапается от растирания по нему мелких частиц. По словам специалиста, такие повреждения получится убрать только полировкой.

Кукарин порекомендовал автолюбителям пользоваться двухфазной бесконтактной мойкой, когда сначала машину обрабатывают пеной, а затем смывают всю грязь.

Ранее россиян предупредили, что за езду на грязном автомобиле владельцу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Специалисты отметили, что сейчас в России нет прямых законов, которые предусматривали бы привлечение к ответственности за немытую машину.