Российские гимнасты выступят на международном турнире впервые с 2022 года

Семь российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке

Семь россиян вошли в заявку на этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в хорватском Осиеке с 10 по 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. В Хорватии также выступят Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика, Григорий Климентьев, Алена Глотова и Злата Осокина. Все они будут участвовать в турнире в нейтральном статусе.

Этап Кубка мира в Осиеке — первое международное соревнование с 2022 года, в котором примут участие российские гимнасты. С марта 2022-го по июль 2023-го Международная федерация гимнастики (FIG) запрещала россиянам выступать на турнирах под своей эгидой в любом статусе. После этого появилась возможность заявиться на турниры в нейтральном статусе, но россияне до настоящего момента ей не пользовались.

Ранее российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, что FIG отказала ей в нейтральном статусе из-за фотографии. Она подчеркнула, что разместила открытку с поздравлением с 9 Мая.