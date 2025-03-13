В России выразили протест в связи с причинами отказов гимнастам в нейтральном статусе

Глава ФГР Белозеров не согласен с отказом в нейтральном статусе гимнастам

Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров выразил протест в связи с причинами отказов в нейтральном статусе отечественным гимнастам. Его слова приводит РИА Новости.

Белозеров заявил, что российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. Глава ФГР подчеркнул, что позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабэ с целью детально изучить причины решения специального комитета.

Ранее российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, что FIG отказала ей в нейтральном статусе из-за фотографии. Она подчеркнула, что разместила открытку с поздравлением с 9 Мая.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже. В марте 2025-го 12 российских спортсменов получили нейтральный статус.