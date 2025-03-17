Шарапова отреагировала на победу 17-летней россиянки Андреевой на турнире WTA в США

Шарапова о победе Андреевой на турнире WTA: Так уверенно, так заслуженно

Победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова в своем аккаунте в соцсети X отреагировала на победу 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).

«Мирра, поздравляю! Так уверенно. Так заслуженно», — написала Шарапова. К посту она прикрепила видео решающего розыгрыша турнира.

В финале Андреева победила первую ракетку мира Арину Соболенко. Игра продлилась три сета, россиянка выиграла со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Ранее стало известно, что в обновленном рейтинге WTA Андреева заняла шестое место. Это самое высокое место в рейтинге в карьере россиянки.