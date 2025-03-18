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23:57, 18 марта 2025Спорт

В НХЛ отреагировали на идею Путина провести матч с игроками КХЛ

В НХЛ заявили, что планов по проведению матчей с игроками КХЛ нет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировал на идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли заявил, что НХЛ не знает подробностей разговора президента США Дональда Трампа с Путиным. Он подчеркнул, что на данный момент с лигой не связывались относительно матчей с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «У нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх, упомянутых в сегодняшнем обсуждении», — добавил представитель НХЛ.

Ранее Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из НХЛ и КХЛ.

В марте 2022 года НХЛ приостановила контакты с представителями КХЛ. Руководство американской лиги уведомило КХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании лиг. НХЛ потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ.

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