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12:10, 18 марта 2025Экономика

Власти России назвали полученную от приватизации сумму

Приватизация в РФ в 2024 году принесла федеральному бюджету 132 млрд рублей
Дмитрий Воронин
Вадим Яковенко

Вадим Яковенко. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Росимущество перечислило в федеральный бюджет в 2024 году 473 миллиарда рублей. Сумму назвал глава ведомства Вадим Яковенко, отметивший, что 132 миллиарда пришлось на доходы от приватизации, а оставшаяся сумма — на дивидендные выплаты компаний с госучастием. Представителя властей цитирует «Интерфакс».

Как отметил Яковенко, план по перечислениям по приватизации составлял 6 миллиардов рублей, а наиболее крупными стали продажи активов, обращенных в доход государства по искам Генпрокуратуры. В частности, более четверти от итоговой суммы (35 миллиардов) пришлось на выплату за группу компаний «Рольф».

Новым владельцем этого российского автодилера стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Группа компаний была основана в 1991 году. Ее дилерская сеть насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. В феврале прошлого года активы автодилера взыскал в пользу государства Московский районный суд Санкт-Петербурга. До этого «Рольф» был передан в управление Росимущества, что в Кремле связали с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство подготовит предложения по «большой приватизации» в стране, для которой, по его словам, нынешнее время является подходящим. Активизировать планируется в том числе приватизацию имущества, поступающего в казну по решению суда.

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