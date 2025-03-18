Жена Карпина отреагировала на информацию о покупке дома в Эстонии

Жена тренера Карпина Дарья опровергла информацию о покупке дома в Эстонии

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья отреагировала на информацию о покупке дома в Эстонии. Ее слова приводит РИА Новости.

Карпина опровергла слухи, заявив, что информация не соответствует действительности. «У нас дом с 2021 года», — рассказала она.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Карпин приобрел дом в Эстонии. Отмечалось, что он стал хозяином трехэтажного кирпичного коттеджа в деревне Принги в 15 километрах от эстонской столицы.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Свое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.