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21:52, 19 марта 2025Спорт

Дзюба оценил первый с 2021 года матч за сборную России

Дзюба о матче за сборную: Счастлив, что забил, но от гимна больше пробило
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболист Артем Дзюба оценил первый с 2021 года матч за сборную России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было», — поделился нападающий. Он поблагодарил болельщиков, Российский футбольный союз (РФС) и главного тренера Валерия Карпина за то, что подарили ему такой неожиданный праздник.

В этом матче Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Он забил 31-й гол в составе национальной команды.

36-летний Дзюба был впервые вызван в сборную с того момента, как ее возглавил Карпин. В составе команды нападающий играл с 2011 года.

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