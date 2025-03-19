Дзюба оценил первый с 2021 года матч за сборную России

Дзюба о матче за сборную: Счастлив, что забил, но от гимна больше пробило

Футболист Артем Дзюба оценил первый с 2021 года матч за сборную России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было», — поделился нападающий. Он поблагодарил болельщиков, Российский футбольный союз (РФС) и главного тренера Валерия Карпина за то, что подарили ему такой неожиданный праздник.

В этом матче Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Он забил 31-й гол в составе национальной команды.

36-летний Дзюба был впервые вызван в сборную с того момента, как ее возглавил Карпин. В составе команды нападающий играл с 2011 года.