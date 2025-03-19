«Факел» нашел подозреваемого в расизме фаната и попросил РФС смягчить наказание для клуба

«Факел» нашел оскорблявшего игроков «Зенита» и просит РФС смягчить наказание

Воронежский «Факел» выявил человека, которого подозревают в расистском поведении на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом пресс-служба клуба сообщила Sport24.

«По итогам внутреннего расследования воронежского клуба был выявлен болельщик на Южной трибуне, который, судя по всему, и издавал "уханья" в адрес игроков "Зенита"», — заявили в «Факеле».

Там также рассказали, что отправили обращение в Апелляционный комитет РФС с просьбой о смягчении наказания КДК РФС. «Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы», — отметили в «Факеле».

Ранее КДК оштрафовал на миллион рублей и наказал «Факел» матчем без зрителей за расизм болельщиков. Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что фанаты систематически оскорбляли игроков петербуржцев на расовой почве.