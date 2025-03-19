Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ — регулярный чемпионат
14:59, 19 марта 2025Спорт

«Факел» нашел подозреваемого в расизме фаната и попросил РФС смягчить наказание для клуба

«Факел» нашел оскорблявшего игроков «Зенита» и просит РФС смягчить наказание
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Воронежский «Факел» выявил человека, которого подозревают в расистском поведении на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом пресс-служба клуба сообщила Sport24.

«По итогам внутреннего расследования воронежского клуба был выявлен болельщик на Южной трибуне, который, судя по всему, и издавал "уханья" в адрес игроков "Зенита"», — заявили в «Факеле».

Там также рассказали, что отправили обращение в Апелляционный комитет РФС с просьбой о смягчении наказания КДК РФС. «Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы», — отметили в «Факеле».

Ранее КДК оштрафовал на миллион рублей и наказал «Факел» матчем без зрителей за расизм болельщиков. Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что фанаты систематически оскорбляли игроков петербуржцев на расовой почве.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Белый дом назвал условие отмены антироссийских санкций

    Российского таксиста-отравителя осудили на 17 лет колонии

    В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше