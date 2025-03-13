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18:34, 13 марта 2025Спорт

«Факел» оштрафовали и наказали матчем без зрителей за расизм болельщиков

«Факел» оштрафовали на миллион и наказали матчем без зрителей за расизм фанатов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ФК

Игроки ФК "Факел". Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал на миллион рублей воронежский «Факел». Об этом сообщает «Чемпионат».

Кроме того, следующий матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Факел» проведет без зрителей. Санкции к команде применены из-за поведения в игре 20-го тура РПЛ против «Зенита». Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что фанаты систематически оскорбляли игроков петербуржцев на расовой почве.

Игрок «Зенита» Вендел, который продемонстрировал оскорбительный жест в ответ на провокации фанатов, получил один матч дисквалификации. Еще от одной игры он отстранен условно.

Матч «Зенита» с «Факелом» прошел в Воронеже 8 марта. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

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