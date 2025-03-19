На Западе определили победителя в разговоре Путина и Трампа

Ишингер: Разговор Путина и Трампа стал победой для российской стороны

Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал победой для российской стороны. Об этом заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает Welt.

«Явная победа российской стороны, потеря очков для Украины», — прокомментировал политик.

12 февраля Ишингер заявил, что Западу нужно готовиться к длительному и чрезвычайно сложному установлению мира на Украине.

Ранее появилась информация, что официальные лица США сообщили своим европейским коллегам об их обязательном участии в любом мирном соглашении по Украине. Отмечается, что это необходимо для отмены антироссийских санкций, введенных объединением.