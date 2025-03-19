Названы дата и место похорон 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

Бывшего российского Федора Малыхина, умершего в возрасте 34 лет, похоронят в пятницу, 21 марта, в Екатеринбурге. Дата и место похорон названы в Telegram-канале местного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист».
Прощание с экс-игроком пройдет в Доме прощания «Вознесение». Спортсмена похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.
Ране была названа причина смерти Малыхина. Уточнялось, что экс-хоккеист умер от остановки сердца.
О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Спортсмен был найден мертвым в своей квартире. Кубок Гагарина уроженец Екатеринбурга выиграл в 2018 году в составе казанского «Ак Барса».