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16:18, 19 марта 2025Спорт

Названы дата и место похорон 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

Обладателя Кубка Гагарина Малыхина похоронят 21 марта в Екатеринбурге
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бывшего российского Федора Малыхина, умершего в возрасте 34 лет, похоронят в пятницу, 21 марта, в Екатеринбурге. Дата и место похорон названы в Telegram-канале местного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист».

Прощание с экс-игроком пройдет в Доме прощания «Вознесение». Спортсмена похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Ране была названа причина смерти Малыхина. Уточнялось, что экс-хоккеист умер от остановки сердца.

О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Спортсмен был найден мертвым в своей квартире. Кубок Гагарина уроженец Екатеринбурга выиграл в 2018 году в составе казанского «Ак Барса».

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