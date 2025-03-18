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17:54, 18 марта 2025Спорт

Названа причина смерти 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

Бывший хоккеист Федор Малыхин умер от остановки сердца
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бывший российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин умер от остановки сердца. Причину называет телеканал РЕН ТВ.

Смерть произошла в квартире спортсмена в Екатеринбурге. Малыхину было 34 года.

О смерти Малыхина стало известно ранее, 18 марта. Спортсмен был найден мертвым в своей квартире.

Малыхин начал путь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2011 году в «Автомобилисте». В 2014-м он перешел в казанский «Ак Барс», с которым в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина. Позднее нападающий выступал за челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2023 году хоккеист завершил карьеру.

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