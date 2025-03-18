Названа причина смерти 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

Бывший российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин умер от остановки сердца. Причину называет телеканал РЕН ТВ.
Смерть произошла в квартире спортсмена в Екатеринбурге. Малыхину было 34 года.
О смерти Малыхина стало известно ранее, 18 марта. Спортсмен был найден мертвым в своей квартире.
Малыхин начал путь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2011 году в «Автомобилисте». В 2014-м он перешел в казанский «Ак Барс», с которым в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина. Позднее нападающий выступал за челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2023 году хоккеист завершил карьеру.