Олимпийский чемпион объяснил обвинения Гашека в адрес Трампа

Васильев связал обвинения Гашека в адрес Трампа с попаданием шайб в голову чеха

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил обвинения бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По мнению бывшего спортсмена, это связано с вратарским прошлым Гашека, которому в голову часто попадали шайбы. «Они отразились на головном мозге Гашека, попросту отбили ему голову. Он глубоко больной человек, ему необходимо принудительное системное лечение», — заявил Васильев.

По словам экс-биатлониста, Гашек лезет в то, в чем не разбирается. «Он не является политиком, не имеет полной информации о происходящем в мире и поэтому не имеет права давать какие-то советы Трампу», — заявил Васильев.

Ранее Гашек обвинил Трампа в госизмене и оскорблении американцев. Недовольство чеха вызвало то, что президент США поддержал идею российского коллеги Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).