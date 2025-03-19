Россия столкнулась с затяжным ростом цен на бензин

СПБ Биржа: Цены на бензин и дизельное топливо растут пятый торговый день подряд

Стоимость бензина основных марок в России демонстрирует рост пятый торговый день подряд. Об этом свидетельствуют данные СПБ Биржи.

В ходе торгов в среду, 19 марта, стоимость бензина марки Аи-92 к 16:05 по московскому времени увеличилась на 1,53 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигала отметки в 51 079 рублей за тонну. Топливо премиальной марки Аи-95 к тому моменту выросло в цене на 1,18 процента, до 57 967 рублей.

Схожую динамику к тому моменту продемонстрировало и летнее дизельное топливо. Его стоимость поднялась на 1,49 процента и составила 59 669 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо, в свою очередь, подорожало до 1,4 процента (до 59 350 рублей), а цена межсезонного осталась на уровне в 58 368 рублей.

В конце февраля 2025 года правительство РФ продлило разрешение на вывоз бензина производителями до 31 августа. Подобная мера распространилась на компании, производящие более миллиона тонн топлива в год. В то же время власти сохранили эмбарго для трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью. Таким образом, власти фактически разрешили основным экспортерам отправлять бензин на внешние рынки, хотя до этого Федеральная антимонопольная служба предлагала распространить запрет на производителей для стабилизации цен в период посевной и недопущения возможного дефицита топлива.