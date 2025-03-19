Россиянка рассказала о спасении ее брата украинцами после тяжелого ранения под Суджей

Бойцы ВСУ спасли россиянина под Суджей после полученного в приграничье ранения

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасли жителя хутора Колмаков под Суджей Сергея Луценко, который получил тяжелое ранение. Он до сих пор остается на территории Украины и не может вернуться в Россию, так как не попал в первую группу эвакуированных из Сум жителей Суджи в начале марта. Родным Луценко не говорят, когда состоится следующая эвакуация с территории Украины, рассказала «Ленте.ру» сестра мужчины, жительница Суджанского района Курской области Ольга Севастюк.

Женщина потеряла связь с 41-летним братом после вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа 2024 года. Первые данные о его судьбе она получила только спустя полгода, в январе 2025 года, — тогда ей сообщили, что ее родственник получил тяжелое ранение и был перевезен в украинские Сумы. Впоследствии Ольга поговорила с братом и узнала, что в скором времени его перевезут обратно в интернат в Суджу.

«Потом снова наступила тишина. И уже в ночь на второе февраля, когда сообщили о том, что по интернату был прилет и он разрушен, я снова чуть не сошла с ума. Я всю ночь молилась и просила Бога, чтобы он остался жив, — вспомнила Ольга. — Ведь брат у меня единственный».

Новая информация о судьбе брата поступила женщине в мессенджере — она получила сообщение с украинского номера, в котором говорилось, что Луценко жив. Россиянка сначала подумала, что это может быть обманом, однако все равно согласилась созвониться. Через несколько минут ей поступил видеозвонок, благодаря которому она смогла увидеть брата.

Когда я увидела брата, земля ушла у меня из-под ног. Мы поговорили очень мало. Он рассказал, что получил ранения у себя во дворе на хуторе перед Новым годом. Военные помогли ему, сначала спустили в подвал, а утром вывезли на Украину, в Сумы. Там ему сделали операцию на спине. Рана оказалась осколочной, длиной 30 сантиметров и глубиной пять сантиметров, и прошла под ребро. Спасибо медикам и ребятам, которые спасли ему жизнь Ольга Севастюк жительница Курской области

Сейчас Сергей находится на территории Украины — из-за полученных ранений он может передвигаться только при помощи костыля и нуждается в помощи нейрохирурга, которого нет в Сумах. Сестра рассказала, что он испытывает сильные боли, которые не дают ему спать, у него также повышено давление и болит сердце.

В первые дни после ранения к Сергею в Сумы приехала его тетя, которая живет на Украине. Она оказала ему помощь и привезла телефон, чтобы он мог общаться по видеосвязи с близкими. Благодаря ей, как рассказала Ольга, мужчина воспрял духом.

Город Суджа и его окрестности были оккупированы ВСУ после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Вплоть до освобождения этих территорий в марте люди , которые находились в приграничных районах, занятых ВСУ, вынуждены были прятаться и выживать, чтобы спастись. Так, супруги Валентина и Александр Ушкаловы из Курской области выжили, прячась в бункере времен Великой Отечественной войны. В свою очередь, пережившая оккупацию Суджи жительница рассказала, что многие жители Суджанского района за время оккупации похудели минимум на 10 килограмм.