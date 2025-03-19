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14:52, 19 марта 2025Экономика

Ущерб российской экономики от нелегального майнинга подсчитали

Институт Столыпина: РФ теряет почти 20 млрд руб. в год от нелегального майнинга
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Российский ВВП теряет ежегодно почти 20 миллиардов рублей от нелегального майнинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков Института экономики роста имени П.А. Столыпина.

Подобная нелегальная деятельность, подчеркивают эксперты, наносит ощутимый вред энергетическому сектору. Ежегодный ущерб этой отрасли от «серого» майнинга, по их оценке, составляет свыше 10 миллиардов рублей. Еще 9,6 миллиарда российская экономика недополучает по причине уклонения от уплаты налогов тех, кто занимается нелегальным получением криптовалюты путем проведения сложных компьютерных вычислений.

На этом фоне исполнительный директор института Антон Свириденко призвал российские власти и профильные ведомства урегулировать все имеющиеся на данный момент юридические неопределенности вокруг майнинга криптовалют. «Необходимо раскрыть потенциал отрасли через интеграцию с энергетическим комплексом», — резюмировал он.

Противодействовать проблеме растущих энергопотерь, по мнению экспертов, следует при помощи усиления контроля за потреблением. Это можно сделать при помощи автоматизированных систем мониторинга. Кроме того, нужно поддерживать дифференцированные тарифы в регионах с низкими ставками, а также более детально разработать систему штрафов вплоть до конфискации оборудования и отключения от сетей нарушителей.

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Для борьбы с дефицитом электроэнергии власти ввели запрет на добычу криптовалют в ряде российских регионов. С начала 2025 году майнинг, в частности, стал недоступен для жителей республик Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня). Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что само по себе потребление электроэнергии майнинг-машинами полезно, но только там, где есть свободные мощности.

В остальных регионах добычу криптовалют легализовали во второй половине 2024 года, с конца ноября подобная деятельность стала подлежать налогообложению. При этом задействованным в этой отрасли россиянам поставили ряд условий. В частности, майнеры не должны потреблять ежемесячно свыше 6 тысяч киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии. Если гражданин намерен использовать больше, ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), после чего его включат в специальный реестр. По состоянию на конец февраля 2025-го, в этом списке числились в общей сложности 518 майнеров.

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