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14:41, 20 марта 2025Экономика

США сделали для Турции поблажку в вопросе закупок российского газа

Bloomberg: США продлили до мая исключение Турции из санкций против Газпромбанка
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Власти США разрешили Турции продолжать закупки российского природного газа через подсанкционный Газпромбанк до мая 2025 года. Об этой поблажке сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления турецких чиновников, знакомых с ситуацией.

Предыдущий срок освобождения Турции от санкций против российского банка истек в четверг, 20 марта. Власти республики до этого обращались к США с просьбой продлить это исключение. Как отметили собеседники агентства, в Вашингтоне согласились пойти на уступки Анкаре по данному вопросу.

Введенные в ноябре 2024 года американские санкции в отношении Газпромбанка в противном случае могли бы сильно ударить по турецкому импорту. В прошлом году, отмечает агентство, российские экспортеры обеспечили порядка 45 процентов всех поставок топлива в республику. Кандидат экономических наук Андрей Бархота отмечал, что Газпромбанк играл важную роль в обслуживании операций по оплате российских природных ресурсов, включая нефть и газ.

Однако во второй половине декабря министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что власти США сделали для Анкары временное исключение. В результате местные импортеры смогли продолжить расплачиваться за российский газ через Газпромбанк.

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