США сделали для Турции поблажку в вопросе закупок российского газа

Власти США разрешили Турции продолжать закупки российского природного газа через подсанкционный Газпромбанк до мая 2025 года. Об этой поблажке сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления турецких чиновников, знакомых с ситуацией.
Предыдущий срок освобождения Турции от санкций против российского банка истек в четверг, 20 марта. Власти республики до этого обращались к США с просьбой продлить это исключение. Как отметили собеседники агентства, в Вашингтоне согласились пойти на уступки Анкаре по данному вопросу.
Введенные в ноябре 2024 года американские санкции в отношении Газпромбанка в противном случае могли бы сильно ударить по турецкому импорту. В прошлом году, отмечает агентство, российские экспортеры обеспечили порядка 45 процентов всех поставок топлива в республику. Кандидат экономических наук Андрей Бархота отмечал, что Газпромбанк играл важную роль в обслуживании операций по оплате российских природных ресурсов, включая нефть и газ.
Однако во второй половине декабря министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что власти США сделали для Анкары временное исключение. В результате местные импортеры смогли продолжить расплачиваться за российский газ через Газпромбанк.