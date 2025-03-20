В России отреагировали на решение ЕС перевести Украине миллиард евро помощи

Депутат Журова возмутилась решением ЕС перевести Украине миллиард евро помощи

Евросоюз (ЕС) пытается быть благодетелем для Украины за счет средств России, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на соответствующее решение Еврокомиссии (ЕК).

Ранее стало известно, что Украина получила от Еврокомиссии очередной транш макрофинансовой помощи в объеме миллиарда евро. Как говорится в заявлении ЕК, переведенные средства являются долей Евросоюза из программы «Большой семерки», в рамках которой предоставляемый Киеву кредит будет погашаться из доходов от замороженных российских активов.

«У людей на Украине будет складываться впечатление, что эти деньги дал им Евросоюз, а на самом деле это деньги России. Очень интересная ситуация. Получается, что Евросоюз решил дать Украине наши деньги. Они становятся благодетелями за счет российских денег. И Украине наши деньги не пахнут, и они готовы их спокойно брать», — отметила Журова.

17 марта стало известно, что Совет ЕС одобрил выплату Украине третьего транша в размере 3,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы. В органе отметили, что Киев выполнил необходимые для этого условия, реализовав 13 шагов.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении первого канадского транша, который также будет погашен за счет доходов от российских активов. Он составил около 1,7 миллиарда долларов.