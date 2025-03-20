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17:18, 20 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России отреагировали на решение ЕС перевести Украине миллиард евро помощи

Депутат Журова возмутилась решением ЕС перевести Украине миллиард евро помощи
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) пытается быть благодетелем для Украины за счет средств России, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на соответствующее решение Еврокомиссии (ЕК).

Ранее стало известно, что Украина получила от Еврокомиссии очередной транш макрофинансовой помощи в объеме миллиарда евро. Как говорится в заявлении ЕК, переведенные средства являются долей Евросоюза из программы «Большой семерки», в рамках которой предоставляемый Киеву кредит будет погашаться из доходов от замороженных российских активов.

«У людей на Украине будет складываться впечатление, что эти деньги дал им Евросоюз, а на самом деле это деньги России. Очень интересная ситуация. Получается, что Евросоюз решил дать Украине наши деньги. Они становятся благодетелями за счет российских денег. И Украине наши деньги не пахнут, и они готовы их спокойно брать», — отметила Журова.

17 марта стало известно, что Совет ЕС одобрил выплату Украине третьего транша в размере 3,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы. В органе отметили, что Киев выполнил необходимые для этого условия, реализовав 13 шагов.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении первого канадского транша, который также будет погашен за счет доходов от российских активов. Он составил около 1,7 миллиарда долларов.

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