В Кремле высказались о выборах нового главы МОК

Песков: Россия надеется, что принцип «спорт вне политики» восторжествует в МОК

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о выборах нового главы Международного олимпийского комитета (МОК). Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Безусловно, мы надеемся, что все-таки принцип "спорт вне политики" восторжествует. И мы надеемся, что МОК в этом плане исправит ситуацию», — заявил Песков.

26 февраля стало известно, что Томас Бах подал в отставку с поста члена МОК спустя 34 года работы. Она вступит в силу после 23 июня.

Бах занимает должность главы МОК с сентября 2013 года. В марте 2025-го пройдут выборы его преемника. Они состоятся в рамках 143-й сессии организации с 18 по 21 марта в Греции.

