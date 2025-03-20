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12:59, 20 марта 2025Спорт

В Кремле высказались о выборах нового главы МОК

Песков: Россия надеется, что принцип «спорт вне политики» восторжествует в МОК
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cao Can / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о выборах нового главы Международного олимпийского комитета (МОК). Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Безусловно, мы надеемся, что все-таки принцип "спорт вне политики" восторжествует. И мы надеемся, что МОК в этом плане исправит ситуацию», — заявил Песков.

26 февраля стало известно, что Томас Бах подал в отставку с поста члена МОК спустя 34 года работы. Она вступит в силу после 23 июня.

Бах занимает должность главы МОК с сентября 2013 года. В марте 2025-го пройдут выборы его преемника. Они состоятся в рамках 143-й сессии организации с 18 по 21 марта в Греции.

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